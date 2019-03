Parket eist 18 maanden cel voor winkeldiefstallen TVDZM

11 maart 2019

14u40 0 Mechelen Johan J. uit Mechelen stond maandagochtend terecht voor het plegen van winkeldiefstallen. De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al tientallen veroordelingen op. Het parket eiste 18 maanden cel.

Op 24 maart 2018 werd J. betrapt toen hij er in een Mechelse supermarkt vandoor wou gaan met tabak en sigaretten ter waarde van zo’n 31 euro. “De winkeldetective wou hem tegenhouden maar meneer begon te duwen en te trekken. Hierdoor viel de winkeldetective tegen de grond en raakte hij gewond”, zei de openbaar aanklager op zitting.

Niet veel later pleegde de man nog andere feiten. Hij ging er toen vandoor met een rolletje tape in de Grabbbelton in Putte.

Naar eigen zeggen pleegde hij de diefstallen om te overleven. De openbaar aanklager geloofde dat niet. Hij vorderde een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel.

Advocaat Steff Stevens, die het opnam voor J., vroeg de rechtbank om een nieuwe kans. “Mijn cliënt wil zijn leven opnieuw opbouwen maar wordt steeds geconfronteerd met zijn strafregister”, aldus meester Stevens.

Een vonnis in de zaak volgt op 1 april.