Parket dagvaardt vijftien bijzitters die niet opdaagden: “We willen duidelijk signaal geven” Tim Van der Zeypen

01 maart 2019

11u35 0

Het Antwerpse parket heeft vijftien personen uit het Mechelse arrondissement gedagvaard. De vijftien werden voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 opgeroepen als bijzitter maar daagden niet op. Op maandag 29 april zullen zij zich voor de correctionele rechter in Mechelen moeten gaan verantwoorden. Zij riskeren geldboetes van 400 tot 1.600 euro. Bij de gemeenteraadsverkiezingen daagden in het Mechelse arrondissement in totaal 23 mensen niet op. “Acht betaalden al een minnelijke schikking van 250 euro”, laat het parket nog weten. “Met de minnelijke schikkingen en de dagvaardingen willen wij als parket een duidelijk signaal geven naar de toekomst en willen we duidelijk maken dat bijzitters die hun plicht niet nakomen niet ongestraft blijven.”

In totaal dagvaardde het parket 250 mensen. Naast de vijftien in Mechelen werden er in de arrondissementen van Antwerpen en in Turnhout respectievelijk 169 en 66 mensen gedagvaard. 694 mensen betaalden er in beide arrondissement een minnelijke schikking 250 euro.