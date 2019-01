Parkeerwachter krijgt klappen van autobestuurder: parket eist negen maanden cel TVDZM

07 januari 2019

15u50 0 Mechelen Jan D., een man uit Mechelen, riskeert een celstraf van negen maanden en een geldboete van 800 euro. De man sloeg een parkeerwachter alsook een vrouw en haar tante op café.

Op 6 juni 2017 was de parkeerwachter aan het werk in de stationsomgeving. “Toen hij een retributie wou uitschrijven, werd hij plots benaderd door een man vanop het terras van een café”, schetste advocate Evelien Jacobs de situatie. Zij stelde zich burgerlijke partij en vroeg voor de parkeerwachter een schadevergoeding. “Hij werd in het aangezicht geslagen en kwam hierdoor ten val”, ging meester Jacobs verder. “Sinds die feiten nam hij ook ontslag bij het parkeerbedrijf.” De feiten werden op zitting niet helemaal betwist. Volgens de raadsman van D. heeft beklaagde de parkeerwachter nooit geslagen. “Het bleef bij een duw”, zei meester Dirk Jacobs. Nochtans was er volgens het parket een objectieve getuige. Een vrouw, die op de bus aan het wachten was in de buurt, zag alles gebeuren.

Tweede feit

Naast de slagen aan de parkeerwachter, werd D. ook gedagvaard voor slagen en verwondingen tegenover een meisje en haar tante. Die feiten vonden een tweetal maanden later plaats. Opnieuw zat beklaagde op café. Deze keer kreeg hij het volgens openbaar aanklager Karel Berteloot aan de stok met een meisje. “Hij deelde een slag uit in haar aangezicht en toen ook de tante tussenbeide wou komen, werd bij de pols vastgegrepen en geduwd.” De tante brak hierbij haar pols. Zij was twee maanden werkonbekwaam. “De man had ook telkens teveel gedronken. Een cursus volgen lijkt me dan ook gepast”, besloot de aanklager. Hij vorderde daarom de celstraf en geldboete met uitstel. De verdediging pleitte voor een straf met uitstel. Vonnis volgt binnen de maand.