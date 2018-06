Park Kalverenstraat opent op Parkendag op 1 juli 06 juni 2018

Het nieuwe park in de Kalverenstraat opent op 1 juli. "Het park is met een oppervlakte van 4.500m² niet zo groot, maar zal wel een rustpunt worden in de drukke woonwijk errond en een avontuurlijke speelplek voor de kinderen in de buurt", zegt schepen Marina De Bie. Het park wordt geopend tijdens de eerste Mechelse Parkendag. Met dat evenement wil het stadsbestuur de aandacht vestigen op de parken die er deze bestuursperiode bijkwamen. In zestien parken en groengebieden zullen op deze dag activiteiten georganiseerd worden, gaande van concerten en spelletjes over picknicks tot workshops. Voor het Tinelpark komt de Parkendag te vroeg: dat opent pas op het einde van de zomervakantie. Info:





www.mechelen.be/parkendag.





(WVK)