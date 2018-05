Papier in brand 07 mei 2018

In de Generaal De Ceuninckstraat in Mechelen brak zaterdagnamiddag een klein brandje uit. Een doos papier die in een tuin onder een afdak stond, had vuur gevat. De bewoners belden meteen de brandweer, de Mechelse post van Hulpverleningszone Rivierenland kwam ter plaatse. Op dat moment was het vuur alweer onder controle. (EDT)