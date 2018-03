Pannenkoekenhuisje opent in Tivoli JONGEREN MET AUTISME STAAN MEE IN VOOR BEREIDING EN BEDIENING WANNES VANSINA

31 maart 2018

03u05 0 Mechelen Wie zin heeft in een pannenkoek, kan vanaf morgen ook terecht in het Tivolipark. Jobervaringscentrum De Krone opent er een pannenkoekenhuisje, dat tegelijk een leerplek wordt voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Het pannenkoekenhuisje kreeg de naam 't ASS, een verwijzing naar een 'tas' soep of koffie en tegelijk een verwijzing naar Tivoli en de doelgroepwerknemers. Uitbater is job-ervaringscentrum voor mensen met autisme De Krone uit Duffel. "In het Fort van Duffel baten we al een brasserie uit, dit wordt onze tweede zaak", vertelt Joris De Groote, die instaat voor de dagelijkse leiding. De afgelopen weken was hij druk in de weer met de inrichting. "Ik heb al veel nieuwsgierigen over de vloer gehad. We krijgen alleen maar positieve reacties. Veel wandelaars en mama's en papa's zeggen dat het hoog tijd was dat er naast de speeltuin iets kwam."





Groot terras

Dat iets is een eethuisje met een beperkte kaart. Gasten kunnen er terecht voor een drankje, maar ook voor een dagschotel, een zoete of hartige pannenkoek, een slaatje, soep, cake en koekjes. De ruimte binnen is beperkt - 32 plaatsen - maar buiten beschikt 't ASS over een terras voor 54 man. De bereiding en bediening gebeuren door personen met een ASS. "Twee personen met een autismespectrumstoornis die eerder al ervaring opdeden in Duffel, maar waarvoor nog drempels zijn naar de reguliere arbeidsmarkt, zullen hier een parttime contract krijgen van bepaalde duur. Ze worden intensief begeleid. Ze doen niet alleen werkervaring op, we leren hen ook sociale vaardigheden en hoe op zoek te gaan naar een job en een CV te schrijven. Wie hier vertrekt, zal klaar zijn voor een job." De instroom komt onder meer van scholen en de VDAB.





"Loyale werknemers"

"We merken dat er een grote drempel bij horecazaken is om iemand met ASS aan te nemen. Het is ook niet altijd evident. Het zijn meestal heel loyale werknemers, maar je moet hen tijd geven." De Krone werd door de stad Mechelen gevraagd nadat een zoektocht naar een private uitbater niks opleverde. "Dit is een heel leuke locatie, maar ik denk dat het moeilijk is voor een privé-persoon om hiervan te leven. Alles samen hebben we zelf al 80.000 à 90.000 euro geïnvesteerd om alles klaar te krijgen, niet weinig. Gelukkig krijgen we steun van de stad en de provincie en van privé-partners, die onder meer de verf en de vriezers sponsorden." 't ASS is tijdens schoolvakanties zeven dagen op zeven geopend, andere weken van woensdag tot en met zondag. De openingsuren: van 10 uur tot 's zonsondergang (wanneer het park sluit). De opening zondag vanaf 12 uur gaat gepaard met onder meer een buitenbar, paaseierenraap en clownerie.