Pand niet leeg, en toch leegstandstaks in de bus VROUW MOET 5.000 EURO BETALEN NADAT ZE WINKEL VERHUURT ALS KANTOOR WANNES VANSINA

30 januari 2018

02u54 0 Mechelen Leegstandstaks betalen voor een pand dat niet leegstaat. Het klinkt onlogisch en toch is het net dat wat Christine Pottiez moet doen van de stad Mechelen. Ze verhuurde haar vroegere stripwinkel als kantoorruimte, maar omdat de stad het pand catalogeerde als handelspand, blijft ze het toch als leeg beschouwen.

Pottiez zette haar winkel Comic Strips enkele jaren geleden na 20 jaar stop. Vervolgens zocht ze een huurder voor het pand. "De eerste heb ik via de vrederechter uit het pand moeten zetten omdat hij er niks mee deed en niet betaalde. Vervolgens ben ik in zee gegaan met een immokantoor, dat het aan centrum voor deeltijdse vorming Profo verhuurde." Groot was dan ook de verbazing van de eigenares toen ze vorig jaar plots 4.916,72 euro leegstandstaks moest betalen. "Ik dacht dat het om een administratieve vergissing ging en diende een bezwaarschrift in, met toevoeging van het huurcontract. Bleek dat ik toch moest betalen omdat het bij de stad geregistreerd staat als handelspand."





Dure zaak

Volgens Pottiez heeft de stad haar dat nooit laten weten en was ze dus niet op de hoogte. Ze kan zich in orde stellen, maar dan moet ze de functie van het pand laten wijzigen. Een dure zaak, concludeerde ze na een bezoek aan de bevoegde diensten. "Ik moet niet alleen een architect plannen laten opmaken, bovendien zou ik dan ook een parkeerplaats moeten huren voor 27 jaar, terwijl de huidige huurder die helemaal niet nodig heeft. Kortom, heel wat kosten met het risico dat de stad de wijziging nog niet eens goedkeurt en ik het geld voor niks heb uitgegeven." Ze merkt ook op dat in het pand voor ze de winkel opende een interimkantoor gevestigd was. "In de aankoopakte stond niks over de bestemming. Enkel dat er niks van voeding in mag en dat het geen hoerenkot mag worden." Ze overweegt het pand te verkopen. "Het is nog niet afbetaald, dus moet ik elke maand aan mijn spaargeld zitten om dat te doen. Intussen blijft daar na het betalen van de leegstandtaks niet veel meer van over en er volgt mogelijk nog meer. Blijven ze ambetant doen, dan moet ik de boel verkopen." Schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) verdedigt de handelswijze van de stad. "De Hoogstraat 11 staat nu eenmaal gecatalogeerd als handelspand, maar het pand is niet ingevuld volgens die functie. Je mag in een pand niet gelijk wat doen, niet in Mechelen en nergens niet."





Eenvoudige oplossing

Volgens Geypen is de oplossing eenvoudig. "Door een functiewijziging aan te vragen, een soort bouwaanvraag. Stricto sensu is aan een kantoor volgens onze verordening inderdaad een parkeerplaats verbonden, maar daar kan je een afwijking voor aanvragen. Wegens de ligging wordt die in de Hoogstraat systematisch toegekend. Er hoeft ook niet noodzakelijk een architect aan te pas te komen." Volgens de schepen is Pottiez al langer op de hoogte dan ze laat uitschijnen. "In november 2015 werd het voor de eerste keer geïnventariseerd voor leegstand, maar ze heeft toen bezwaar ingediend én een vrijstelling gekregen omdat ze er een pop-up had ingestoken."