Pamperbank ziet het levenslicht 24 februari 2018

02u34 0 Mechelen Sinds gisteren staan op verschillende plaatsen in Mechelen 'pamperboxen'. Bedoeling is om daarmee luiers in te zamelen voor kwetsbare gezinnen.

Heel wat gezinnen hebben vaak een overschot aan pampers. Kinderen groeien immers snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Vanaf nu kunnen de overschotten gedeponeerd worden in de verschillende inzamelboxen in het Huis van het Kind, het Huis van de Mechelaar, de consultatiebureaus van het Jonge Kind en de stedelijke kinderdagverblijven. De pampers worden vervolgens in pakketjes van 15 stuks verkocht voor 1 euro aan kwetsbare gezinnen, voor wie luiers anders een grote uitgave zijn. "Er komt een mogelijke uitbreiding naar andere locaties zoals de mutualiteiten, zelfstandige kinderdagverblijven, speelgoedwinkels of kinderkledingwinkels. Voor de uitrol van dit project geeft het Sociaal Huis een bedrag uit van 10.000 euro", zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis. Volgens hem was het zeker niet efficiënter om met die 10.000 rechtstreeks pampers aan te kopen. "Het budget is nog niet op en heeft ook een sensibiliserende en ecologische functie. We zijn ook van plan om naast deze inzameling pampers aan te kopen via sponsoring van bedrijven, giften of crowdfunding." Sophie Bollen (sp.a) reageert positief, maar vraagt het Sociaal Huis wel om potjestraining meer te promoten, onder andere via de Opvoedingswinkel. "Uit onderzoek blijkt dat kinderen een jaar later zindelijk zijn dan vroeger." (WVK)