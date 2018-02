Palestijnse radiomakers maken voorstelling 20 februari 2018

02u44 0

Nona geeft op 22 februari een podium aan de Palestijnse radiozender Dono Taraddod. Al twee jaar houden de makers vanuit de Westelijke Jordaanoever de heersende socio-economische en politieke situatie tegen het licht. Ze creëerden de onstage radioshow 'Radio No Frequency' en krijgen voor een tournee in Vlaanderen het gezelschap van Vlaamse muzikanten. De première is voor Nona. Een van de radiomakers werd een tijd terug opgepakt door de Israëlische autoriteiten, naar verluidt zonder aanklacht of arrestatiebevel. (WVK)