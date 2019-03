Paasklokken brengen smaakmarkt: Vleeshalle opent op 19 april Wannes Vansina

20 maart 2019

10u03 0 Mechelen De paasklokken brengen Mechelen niet alleen chocolade, maar ook een smaakmarkt. Op 19 april openen Kevin Goos en Veronique Smulders hun markthal in de Oude Vleeshalle.

Aanvankelijk wilden de ondernemers de markthal openen begin 2018, maar onder meer een dispuut met de buren besliste daar anders over. Veel Mechelaars begonnen zich dan ook af te vragen of het er nog van zou komen, maar dat is dus wel degelijk het geval. Op 19 april is het eindelijk zover.

Momenteel wordt hard gewerkt in het historische gebouw in de Huidevettersstraat. “Er moet nog wel wat gebeuren”, zegt Goos, “maar de aannemers werken er hard aan.” De hal zal een uitgebreid gamma aan lekkers bieden, gaande van basisproducten als vlees, brood en groenten tot afgewerkt lekkers als Vietnamees en Italiaans.

Drie plekken werden nog niet ingevuld: een stand op de gelijkvloerse verdieping en twee kleinere op de eerste verdieping. “In het ideale scenario komt daar nog iets van beauty, een nagelstylist of barbier bijvoorbeeld. We hebben al iemand die make-up artikelen doet.”

De Vleeshalle zal elke dag geopend zijn behalve op maandag.