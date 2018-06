Paaltjes midden op fietspad blijven staan 09 juni 2018

02u54 0 Mechelen Mechelen valt, voorlopig enkel figuurlijk, over paaltjes die werden geplaatst midden op het fietspad aan de spoorwegbrug aan de Hanswijkvaart. "Levensgevaarlijk", klinkt het, maar de paaltjes blijven wél staan.

"Waarschijnlijk ontworpen door hetzelfde genie dat zich bezighield met het Plaisanceplein." "Trekt op niks." "De paaltjesfetish van de schepen van no-biliteit." De Mechelaars maakten zich de afgelopen dagen op de sociale media behoorlijk druk over de paaltjes. "Vandaag al bijna twee keer tegen geknald", getuigt er een en hij zal wel niet de enige zijn. Ze staan er gevaarlijk, zeker als het donker is. Iets dat ze bij 'dader' Mechelen in Beweging niet ontkennen. Toch werden ze volgens communicatiecoördinator Rudy Van Camp niet helemaal verkeerd geplaatst. "De paaltjes zijn niet zozeer het probleem, wel het ontbreken van de rest van de signalisatie. De huidige fietspaden worden immers ingericht als voetpad, de voormalige autorijbaan zal dienstdoen als fietspad. De aannemer zal dat zo snel mogelijk na het weekend in orde brengen." De paaltjes moeten het voor wagens onmogelijk maken om onderdoor de spoorwegbrug te rijden. De bloembakken die er al stonden, bleken niet afdoende. Heel wat Mechelaars vragen zich af waarom de zone niet zoals vroeger wordt opengesteld voor het verkeer zolang de Tangent niet klaar is. Volgens Van Camp is dat niet de moeite. "Deze zomer begint Infrabel met de renovatie van de Vierendeelbruggen en dan wordt het opnieuw een werfzone. Daarop volgt dan de bouw van het nieuwe station." (WVK)