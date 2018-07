Paaltjes Leestsesteenweg maken plaats voor trajectcontrole 10 juli 2018

Begin volgend jaar maken de veelbesproken paaltjes op de Leestsesteenweg plaats voor trajectcontrole. Tot dan blijven de verkeersremmers staan. Dat heeft burgemeester Bart Somers (Open Vld) laten weten aan gemeenteraadslid Kerstin Hopf (N-VA) na een schriftelijke vraag. De politica vindt de plaatsing van de paaltjes ondoordacht en betreurt dat deze niet onmiddellijk worden verwijderd. "Het is onaanvaardbaar dat het fileleed wordt vergroot omwille van een aangebrachte hindernis die tot niets dient. Maar ik ben blij dat er nu eindelijk een concrete datum is", aldus Hopf. Dit weekend werd nog een paaltje omvergereden. Partijgenoot Yves Selleslagh protesteert dan weer tegen de gevaarlijke verhogingen en diepe verzakkingen in het fietspad langs de Leestsesteenweg. "Gaan we echt moeten wachten tot er iets ernstigs voorvalt vooraleer hier ingegrepen wordt?" N-VA maakt nochtans deel uit van het stadsbestuur én levert de schepen van Openbare Werken. (WVK)