Overvallers terroriseren apothekers: “Multipharma al drie keer slachtoffer in één maand” TVDZM

05 maart 2019

18u50 0 Mechelen Gemaskerde en gewapende mannen terroriseren nu al een maand lang de Mechelse apothekers. Maandagavond nog kreeg Multipharma langs de Battelsesteenweg hen al voor de derde keer over de vloer. Opnieuw werd er een geldsom buit gemaakt. De apothekers hopen nu dat de daders snel gevat worden: “De schrik zit er goed in.”

Kort voor sluitingstijd, omstreeks 18.30 uur, wandelde gisteravond een onbekende man de apotheek langs de Battelsesteenweg binnen. Er werd meteen geeist om het geld uit de kassa te overhandigen. Volgens onze informatie werd daarbij ook de apothekeres bedreigd. Nadat het geld werd overhandigd, sloeg de overvaller op de vlucht. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek bevestigt de overval. “Meteen na de melding zijn we met verschillende ploegen ter plaatse gegaan”, vertelt de politiewoordvoerder.

Er werd nog gezocht in de buurt maar zonder succes. De dader kon ontkomen en is tot op dit moment nog steeds spoorloos. De zoekactie naar overvaller gaat intussen verder. Buiten dat het vermoedelijk om een jonge man gaat, is er over de dader is niet veel geweten. Tijdens de overval had hij zijn gezicht bedekt. Bij de overval maandag raakte niemand gewond.

Derde keer

Voorlopig willen ze bij de apotheek nog niet reageren op de overval van maandagavond. Net zoals bij alle andere apothekers in Mechelen zit de schrik er ook bij hen goed in. Zij kregen de overvallers al drie keer over de vloer. De eerste keer was op 12 februari. Toen waren ze met zijn tweeën. Net zoals afgelopen vrijdag. Ook toen werd de apotheek overvallen. Met de overval van afgelopen maandag komt de teller op drie te staan. Telkens maakten de gangster een geldsom buit.

Het onderzoek naar de overvallers is momenteel nog lopende. Of er een link is met de ander overvallen is nog niet bekend. Onder de apothekers heerst heel wat onzekerheid en hopen ze dat het gerecht de daders snel kan inrekenen.