Overvaller loopt tegen de lamp na telefoontap 07 april 2018

Jonas B. is voor de rechter verschenen nadat hij eerder bij verstek werd veroordeeld voor een brutale straatroof. De jongeman ging ervandoor met een telefoon. Hij kon geïdentificeerd worden en werd verhoord maar ontkende met klem zijn betrokkenheid. Volgens hem had hij er niets mee te maken maar na een telefoontap liep hij alsnog tegen de lamp. "Hij verklaarde aan zijn mama dat de politie hem had verhoord voor de diefstal van de gsm", klonk het in de vordering van het parket. Geconfronteerd met deze ontwikkelingen, gaf hij dan toch toe. De jonge Mechelaar daagde begin dit jaar niet op tijdens de behandeling van zijn rechtszaak. "Ik was toen een werkstraf aan het uitvoeren", beweerde hij. Het parket geloofde dat niet en vroeg de bevestiging van het verstekvonnis. De verdediging vroeg om een straf met uitstel. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)