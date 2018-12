Overleden kinderen herdacht met lichtwandeling TVDZM

09 december 2018

20u00 0 Mechelen Net zoals in de rest van de wereld, werden daarnet ook de overleden kinderen in Mechelen herdacht. Zo’n 25-tal mensen kwamen samen aan de stedelijke begraafplaats.

Om 19.00 uur stipt startte er een wandeling langs een verlicht parcours op de begraafplaats. “Elke deelnemer kreeg een unieke lichtgevende ballon om de levenslichtjes van alle overleden kinderen ter wereld te herdenken”, aldus de organisatie. De stad voerde vorig jaar enkele kindvriendelijke ingrepen uit op de Mechelse begraafplaats. “Er werden onder meer kinderhoekjes ingericht, er kwam een betere aanduiding voor de foetusweide en er werd een rouwplek voor gezinnen geopend”, klonk het. De serene lichtstoet werd omkaderd met muziek en werd afgesloten met een kom soep. De wereldlichtjesdag in Mechelen is een gezamenlijk initiatief van de dienst Begraafplaatsen, Mechelen Kinderstad, het Huis van het kind in samenwerking met zelfhulpgroep OVOK (Ouders Van een Overleden Kind, red.). Het werd vandaag voor de tweede keer georganiseerd.