Overdekte fietsenstallingen voor huurders Kruisbaan 24 februari 2018

Woonpunt Mechelen laat twee overdekte fietsenstallingen, goed voor in totaal 104 tweewielers, bouwen aan zijn appartementsgebouwen in de Kruisbaan. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt zo tegemoet te komen aan de noden van de huurders, maar de stallingen staan ook ter beschikking van buurtbewoners. "Fietsen worden nu gestald in vier garages en her en der op het openbaar domein. Dit is een structurele oplossing", zegt voorzitter Alexander Vandersmissen (Open Vld). In de buurt is gemor te horen omdat de stallingen in de plaats komen van parkeerplaatsen, terwijl de parkeerdruk nu al hoog is. "We voorzien bijkomende parkeerplaatsen in de buurt en de vier garages komen vrij", sust hij. "We bekijken de mogelijkheid om afgesloten fietskluizen te plaatsen die kunnen verhuurd worden om een fiets of scooter in te plaatsen", besluit hij. In de toekomst zal ook het openbaar domein rond de gebouwen worden heraangelegd.