Oudste schilderij van Sint-Rombouts inspireert bierfles 12 juni 2018

Het naar verluidt oudste schilderij met daarop de Sint-Romboutstoren leverde de inspiratie voor een nieuw collector's item van brouwerij Het Anker. Illustrator Bruno Vergauwen baseerde zijn tekening voor de 3-literfles op 'De Gilde van de Grote Kruisboog', bewaard door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. "De biddende personages gaf ik een glas in de hand. Een Carolus drinken is tien keer bidden, dat is het idee", lacht de art director van het Mechelse reclamebureau If we were you. De oplage van de Gouden Carolus Collector's Edition 2018 (gevuld met Classic) is beperkt tot duizend flessen. Kostprijs: 42 euro. Er zijn dit jaar géén kleine verzamelflesjes. (WVK)