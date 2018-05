Oudste inwoner blaast 105 kaarsjes uit 29 mei 2018

02u35 0 Mechelen De oudste inwoner van Mechelen is 105 geworden. Paulina Devynck vierde die verjaardag in het Hof van Egmont, waar ze al twaalf jaar verblijft.

Paulina verkeert nog in redelijke conditie. Een leesbril heeft ze zelfs nog niet nodig! Wel leeft ze een beetje in het verleden en herbeleeft ze als het ware haar jeugdjaren in Wales waar haar familie tijdens WOI naartoe vluchtte. Haar meest geliefde lied uit die tijd 'It's a Long way to Tipperary' zingt ze veelvuldig. Als ze leest, zijn het ook vaak Engelse boeken. Ook van eten kan ze erg genieten. Ze huwde nooit, maar krijgt regelmatig bezoek van haar neef en nicht.





Naar aanleiding van haar verjaardag vereerde ook schepen Marc Hendrick haar met een bezoekje.





(WVK)