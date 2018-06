Oudste café trakteert op drie vaten UITBATERS DE HANEKEEF STAAN EXACT 20 JAAR ACHTER DE TOOG TIM VAN DER ZEYPEN

27 juni 2018

02u29 0 Mechelen De Hanekeef viert deze zaterdag feest. Het oudste café van Mechelen, opgericht in 1886, heeft al twintig jaar dezelfde uitbaters. Reden genoeg voor een feest met gratis vaten en veel ambiance, luidt het.

Exact twintig jaar geleden opende café De Hanekeef op de Veemarkt zijn deuren. Onder huidig management weliswaar want het café dateert zelf al van 1886. Om die verjaardag te vieren, organiseert het team zaterdag een groot feest. "Om iedereen te bedanken. Onze vaste stamgasten over de jaren heen en onze oude collega's", legt barman Sam Van Aken (32) uit. Het huidige tapteam bestaan naast Sam nog uit Sven, Annemie en Lisa maar kende over de jaren zo'n 43 tappers en medewerkers. "We hopen veel van hen terug te kunnen zien", klinkt het nog.





Kooi

De naam van het Mechelse café, oorspronkelijk een kruidenierszaak waar af en toe eens een jenever werd verkocht, verwijst naar de verkoop van hanen en kippen op de Veemarkt. "En 'een keef' betekent in het Mechels is kooi", vult Sam aan. Opmerkelijk is dat de naam over de 132 jaar steeds werd behouden. Ook toen zaakvoerders Eric Suetens en Thomas Van Humbeeck samen met nog twee anderen besloten om in december 1997 het café over te nemen en uit te baten. "Zes maanden lang is er verbouwd om op 27 juni 1998 de deuren te openen", aldus Sam.





Voor eeuwig bruin café

"De toog en het café zelf werden wat vergroot, het sanitair en de elektriciteit vernieuwd. Opfrissingswerken. Want de Hanekeef moest zijn authenticiteit behouden. Het was bekend als een bruin café en zou een bruin café blijven."





Typerend aan het café is zijn decor. Bestaande uit - hoe kan het ook anders - talloze haantjes. Een van de opvallendste decoratiestukken aan de muur is allicht een reclamebord van 'Coq Hardi'. Een Belgisch bier dat enkel te verkrijgen is in Frankrijk. Dat bord werd jaren geleden door wijlen eerste minister Jean-Luc Dehaene overhandigd.





"Zelf ooit een groot verzamelaar van allerlei 'hanen'-spullen'", vertelt Sam. "Hij werd hier, als toenmalig CVP-boegbeeld, mee naar toegenomen door enkele stamgasten en leden van de partij. De man was onder de indruk, dronk hier aan de toog enkele pinten mee en liet 's anderdaags het reclamebord leveren door zijn privéchauffeur. Het kreeg een ereplaats boven de toog en zal er blijven hangen."





Het verjaardagsfeest van het café wordt zaterdagavond op gang getrokken vanaf 19 uur. "Met drie gratis vaten van onze tapbieren Cristal, De Koninck en Guinness", besluit Sam. "Het moet een avond worden met veel plezier. Bovendien zal, net zoals we dat al eens met het WK deden, ook het voetbal worden uitgezonden."