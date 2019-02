Ouders verdacht van slagen aan dochter (16): “Discussie over spijbelgedrag ontaarde in slagen en een overnachting in garage.” Tim Van der Zeypen

16u15 0 Mechelen Een vader (50) en moeder (42) uit Mechelen stonden samen voor de rechter voor geweld tegenover hun zestienjarige dochter. De politie greep in nadat de tiener een dag na de feiten een zorgleerkracht van school aansprak. Naar eigen zeggen werd ze ‘gekilled’ door haar ouders. Het parket eist een jaar cel, de verdediging ontkende de feiten.

In oktober 2016 kreeg de moeder van de tiener een telefoon van school. Ze maakten melding van het spijbelgedrag van haar dochter. Toen ze ‘s avonds thuis kwam, brak er een hevige discussie los. “Het meisje verklaarde dat ze op de grond werd geduwd in de garage van de woning en vervolgens geslagen werd door de moeder met een pc-kabel”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Later zou ook de vader hebben geslagen, getrapt en haar zelfs proberen te wurgen. Het meisje moest tot slot ook nog de nacht doorbrengen in de garage.”

Voor het parket waren de feiten bewezen. Het baseerde zich naast het duidelijke relaas van het meisje tegenover de zorgleerkracht, het CLB en de politie ook nog op enkele berichten naar een vriendin. “Ze stuurde een foto van haarzelf waarop ze weende en sms’te dat ze ‘gekilled’ werd door haar ouders”, verduidelijkte Poelmans. Zij vorderde tegen beiden een een celstraf van een jaar. Gelet op hun blanco strafblad kon dit eventueel met uitstel. “Alleen heb ik het daar moeilijk mee omdat ze geen schuldinzicht tonen”, besloot de aanklaagster.

De raadsman van de vader reageerde verbaasd op die uitspraak. “Waarom moet mijn cliënt spijt betuigen als hij niets gedaan heeft”, klonk het bij meester Saïd Aboulakil. “Nergens is er bewijs dat mijn cliënt haar heeft geslagen. Meer zelfs. Die sms’en bevestigen net dat hun dochter geen duidelijk relaas aflegde bij de politie. Zo verklaarde ze dat ze pas omstreeks 17.30 uur was thuis gekomen terwijl die sms’en een uur eerder werden verstuurd.” Ook zijn collega-advocaat Avelien Van Der Veken ging voor de vrijspraak en vulde aan door toe te geven dat er thuis een strikte opvoeding werd gegeven: “Maar het is hooguit tot getrek aan haar kledij gekomen. Nadien werd het meisje naar de kamer gestuurd. Omwille van het spijbelen. Ze heeft helemaal niet in garage moeten slapen.”

De rechters vellen een vonnis op 7 maart