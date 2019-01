Ouders van jongen met beperking (13) zoeken medebewoners voor cohousing: “Zo kunnen we samen zorg organiseren” Wannes Vansina

16 januari 2019

15u51 1 Mechelen Een Mechels gezin zoekt medebewoners voor een cohousingproject op de site Comet. Kris Van Segbroeck en Johan Rottiers willen er zorgstudio’s bouwen voor personen die intensieve zorg nodig hebben, zoals hun zoon Tibbe. “Op die manier kunnen we de zorg samen opnemen.”

Ontwikkelaar Revive organiseerde in december een eerste verkoopdag voor het project Komet: 320 woongelegenheden in blokken in een nieuwe groene wijk tussen de Koningin Astridlaan en de vaart. Een woonblok is voorhouden voor Cohousing Schwung.

“We wisten dat Revive ook een cohousingproject wilde oprichten en hebben contact genomen”, vertelt Kris. “We hebben zelf een zoon met een ernstige handicap. Als we verschillende mantelzorgers zouden kunnen samenbrengen dan zouden we daar een groter netwerk rond kunnen bouwen.”

Tibbe is een hele lieve jongen van 13, maar heeft een ernstige meervoudige handicap die maakt dat hij functioneert als een baby van vijf maanden. Hij is voor alles afhankelijk van zijn ouders en dat maakt het best zwaar.

“Het is een breder maatschappelijk probleem. Mensen in een mantelzorgsituatie hebben het moeilijk de combinatie te maken van hun rollen als zorgverstrekker, werknemer, vrijwilliger en partner. Ze komen voor een stuk in een sociaal isolement terecht omdat er niet gemakkelijk opvang te vinden is. We denken dit te kunnen counteren door met een aantal mensen te gaan samenwonen zodat de zorg samen kan worden georganiseerd. Daarnaast willen we kinderen met een handicap een gezicht geven. Van oudsher worden ze ergens ver weggestoken in voorzieningen in bossen.”

Cohousing Schwung wordt dan ook een plek voor iedereen die openstaat voor anderen. Dat kunnen alleenstaanden (met kinderen) zijn, koppels, klassieke of nieuw samengestelde gezinnen. Leeftijden variëren van jong tot oud. Bewoners zijn er welkom met al hun talenten en hun beperkingen. “Er is plaats voor 32 wooneenheden. Zes daarvan zijn voorbehouden voor gezinnen in een mantelzorgsituatie. De baseline van Schwung is ‘Licht leven’. Belangrijk is een goede balans te vinden.”

Het is overigens niet de bedoeling dat ‘gewone’ gezinnen zorg gaan opnemen.

Zoals bij alle cohousingprojecten zullen de deelnemende gezinnen aparte woningen betrekken, maar gemeenschappelijke ruimten delen.

“Het gebouw krijgt vijf verdiepingen. Elke etage zal een gemeenschappelijke ruimte krijgen die ter beschikking zal staan van alle bewoners, bijvoorbeeld als ontmoetingsruimte, werkplaats of speelkamer. Ook het dakterras, doorgaans weggelegd voor de rijkste bewoner, is gemeenschappelijk. Op de gelijkvloerse verdiepingen kunnen zaken komen die van nut zijn voor de ruimere buurt, zoals een wasbar of een fietscafé.”

Door ruimtes te delen verminderen de bewoners hun ecologische voetafdruk. Bovendien wordt maximaal ingezet op (elektrische) deelwagens of in het geheel geen wagens.

Revive zocht cohousingbegeleider Jeroen Gaeremynck van Gemeengoed aan om het project mee vorm te geven. Hij ziet een groot voordeel. “Veel cohousingprojecten starten uit het niets, hier is al een locatie. Dat brengt veel tijdswinst met zich mee. We krijgen ook een zekere ruimte om het project intern mee te ontwerpen. Schwung zit in de conceptfase zodat de toekomstige bewoners de krijtlijnen van het project mee bepalen.” Indien het project er komt - dat hangt af van de interesse - dan moet het in 2022 klaar zijn.

Op donderdag 7 februari vindt om 19.30 uur een infoavond plaats in lokaal dienstencentrum Den Deigem in de Karmelietenstraat. Meer info op https://cohousingschwung.weebly.com.