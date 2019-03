Ouders van G-kinderen starten Villa Praline: “Er alleen voorstaan, is bikkelhard” Wannes Vansina

18 maart 2019

12u26 3 Mechelen Zeven ouderparen van kinderen met een beperking hebben samenwerkingsverband Villa Praline opgestart. Bedoeling is mama’s en papa’s in hun situatie te helpen met infoavonden en een activiteitenaanbod. “Er alleen voorstaan, is bikkelhard”, weten ze uit ervaring. Op korte termijn willen ze een kwaliteitsvolle dagbesteding voor hun kinderen, op termijn een echt thuis.

Zaal Sint-Ludwina in Bonheiden vormt op vrijdagavond 29 maart het decor voor een ‘Glitter ’n Glamour G-fuif’. Met het evenement wil Villa Praline een traditie die jarenlang bestond in Perron M in Mechelen nieuw leven inblazen. “We zijn daar met Frituur Paula twee keer gaan optreden en dat was elke keer grote ambiance”, zegt voorzitter en voormalig Frituur Paula-zanger Jeroen Verwaetermeulen. “We nodigen alle G-mensen en hun begeleiders uit om mee te komen feesten.”

Pascaleke

Het is de tweede activiteit van Villa Praline voor gezinnen met een kind met een beperking. Vorig jaar vond ook al een fel gesmaakte boottocht plaats, in aanwezigheid van peter van de vereniging Tuur De Weert en zijn ‘Pascaleke’. “Twee keer per jaar willen we ouders iets geven dat ze anders niet kunnen beleven”, vertelt de voorzitter. Villa Praline wil niet alleen gezinnen een mooie tijd bezorgen, maar ook verbinden, opdat ouders er niet alleen voorstaan. “Want dat is bikkelhard”, weet Cindy Symons.

De weg van ouders met een kind met een beperking ligt bezaaid met administratieve en financiële struikelblokken, los van het verwerkingsproces waar ze door moeten. Vandaar dat Villa Praline infomomenten organiseert. De intussen acht ouderparen bouwden zelf heel wat ervaring op en worden bovendien gecoacht door Emmaüs. “Je moet het als ouder vaak allemaal zelf uitzoeken”, zegt Nathalie Gallet. “Het is zwaar om dragen, maar samen kunnen we het zoveel lichter maken”, zegt Ann Keulemans.

Zwart gat

Het blijft niet bij activiteiten alleen. Op korte termijn – over anderhalf jaar – hopen de ouders een kwaliteitsvolle dagbesteding te kunnen opstarten. Die komt er waarschijnlijk in Bonheiden, de thuisbasis van de vzw. Heel belangrijk, want voor veel G-kinderen dreigt immers het zwarte gat als ze op 21-jarige leeftijd de school verlaten. “Er zijn verschillende organisaties mee bezig, maar er is plaats tekort.”

De ouders werken momenteel aan een visietekst, financiering is nog een probleem. “Al is er intussen wel een spaarpot. Verschillende organisaties hebben onze werking gekozen voor hun acties voor de Warmte Week. Het heeft ons overweldigd, al zijn we er nog lang niet. We gaan het zelf moeten doen. Maar als er iemand is die niet weet wat gedaan met zijn geld, mag hij zich altijd melden”, lacht Verwaetermeulen.

Geen geld

Bijkomend probleem is dat voor het runnen van zo’n dagbestedingscentrum budgetten nodig zijn, en ook daar knelt het schoentje. Verwaetermeulen bijvoorbeeld kreeg de boodschap dat zijn dochter in aanmerking komt voor een budget, maar dat er geen geld is. Heel herkenbaar. Van de groep van acht is er slechts één kind met zicht op een budget.

Op termijn hoopt de vzw ook op een échte Villa Praline waar hun kinderen zullen kunnen wonen. “Ons uiteindelijke doel: zorgen dat ze gelukkig zijn”, besluiten de ouders. Meer info hier.