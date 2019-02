Ouders neergestoken portier razend op ontruiming grafurne: “Pure geldklopperij” Wannes Vansina

02 februari 2019

20u21 0 Mechelen “Alsof ze het mes nog een keer in de wonde draaien.” De ouders van Vincent Van den Berghe zijn niet te spreken over de gemeente Zemst omdat die de urne van hun zoon op de begraafplaats van Hofstade laat verwijderen. Het is intussen 20 jaar geleden dat Vincent het slachtoffer werd van de zogenaamde portiersmoord.

Vincent werd op 20 februari 1999 neergestoken in café De Prof in de Mechelse stationsbuurt. Hij ging er samen met een vriend solliciteren voor de job van portier, toen plots Brahim E.M. en Ali E.B. binnenstormden omdat ze dachten dat ‘hun deur’ bedreigd werd. Het kwam tot een schermutseling, een messteek trof Vincent in het hart. Vader Eddy Van den Berghe (73) was er als brandweerman als een van de eerste bij, maar wist dat zijn zoon weinig kans maakte. “Vincent was niet de braafste, maar dit had hij niet verdiend. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.”

Vincent kreeg zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Hofstade. Nu ja, laatste. Deze maand kregen de ouders het bericht dat de nis voor het einde van de maand zal worden ontruimd. “Een schande”, vindt Eddy. “Doen we niets dan wordt de urne uitgestrooid op de strooiweide en kost dat ons niets, maar dat willen we niet. Willen we een concessie, dan moet dan in een columbarium een paar meter verderop. Kostprijs: 1.250 plus 350 euro voor de ontgraving. Zelfs al nemen we urne mee naar huis – wat dus niks meer werk is voor de gemeente dan uitstrooien - dan kost ons dat 350 euro. Pure geldklopperij.”

Het voorval rijt de wonden weer open die eigenlijk nooit echt zijn geheeld, gesteld dat dit al kan. Eddy Van den Berghe en zijn vrouw Ria Van Grimbergen (71) verloren niet alleen hun enige zoon, daarop volgde nog een lange lijdensweg. De urne was meerdere keren het doelwit van gerichte beschadigingen, zelf kregen de ouders en hun dochter doodsbedreigingen. Een van de betrokkenen reisden ze achterna naar Thailand om ervoor te zorgen dat hij zijn straf niet zou ontlopen. “We hebben recherche gespeeld.” Met succes, de man werd er effectief ingerekend. Maar naar de vergoeding van 52.000 die de rechtbank de ouders toewees, konden ze grotendeels fluiten. “Een heeft tien jaar lang elke maand 140 euro gestort, van de andere drie hebben we nooit een euro gezien.”

En nu komt er dus het probleem met de urne bij. Als hij mocht, Eddy zou deze zelf gaan halen. “Dat is met een schroevendraaien twee vijzen losdraaien, meer niet. Maar het mag niet, want ook al ben ik zijn vader, het is grafschennis en dan zullen ze mij wel weten te vinden.” “Hadden we hem toen maar meteen mee naar huis genomen”, zegt Ria. Elke ochtend ontsteken de ouders een lampje bij de foto van hun vermoorde zoon in de woonkamer.

Schepen van Begraafplaatsen van Zemst Greta Lauwers (VLAM) heeft begrip voor de emoties, maar volgens haar kan het niet anders dan dat de ouders de regeling kenden. “Ze hebben destijds gekozen voor een urne in een niet-geconcedeerde nis. De regelgeving bepaalt dat die na 15 jaar worden verwijderd, al duurt dat in Zemst meestal wat langer. We zijn verplicht een regelgeving te hebben en die bepaalt nu eenmaal dat een herbegraving 350 euro kost. Dat is niet alleen de fysieke ingreep, er is ook een administratiekost”, geeft ze nog mee.