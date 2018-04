Ouders kamperen voor school die nog maar jaar bestaat 18 april 2018

Ze bestaat nog geen jaar, maar toch hadden heel wat ouders er gisteren een dagje kamperen voor over om hun kind in te schrijven in de kleuterschool van het Sint-Romboutscollege in Mechelen. "Erg, schrijnend en oneerlijk", vindt algemeen directeur René Schroyens. "Ouders die de mogelijkheid niet hebben om te kamperen, krijgen zo geen kans." Enkele jaren geleden werd de school geconfronteerd met een groot aantal ouders dat voor de school postvatte om hun kind in te schrijven voor de secundaire school. Sindsdien werkt het college met een callcenter. Volgens Schroyens is dat niet zo eenvoudig om uit te breiden naar de kleuterschool. "De toestand is nijpend. Er moet nog capaciteit bijkomen en we werken daar met vzw De Ranken ook aan", zegt hij. Gisteren verklaarde de Onderwijsschepen nog dat het schoolkamperen in Mechelen onder controle is dankzij de forse investeringen in infrastructuur. Het is effectief zo dat het later op gang kwam. Maar onder controle? Intussen zitten alweer aan een tiental scholen ouders, sinds gisteren ook aan Villa Zonnebloem. Nochtans is het volgens de schepen niet nodig. (WVK)