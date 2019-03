Ouders geven spijbelende dochter (16) slaag en sluiten haar op in garage: 12 maanden met uitstel TVDZM

07 maart 2019

13u00 0 Mechelen Een vader (50) en moeder (42) uit Mechelen zijn door de rechtbank veroordeeld voor geweld tegenover hun tienerdochter. De tiener werd geslagen en opgesloten in de garage nadat de ouders vernamen dat ze had gespijbeld. De ouders kregen een celstraf van twaalf maanden met uitstel.

Het Mechelse gerecht werd in 2016 ingelicht door de school van de zestienjarige. Die hadden via de tiener vernomen dat ze geslagen was en opgesloten werd in de garage. De aanleiding voor de feiten zou een telefoontje zijn geweest van de school naar de ouders. Daarin werden zij ingelicht dat de tiener had gespijbeld. “Het meisje verklaarde dat ze op de grond werd geduwd in de garage van de woning en vervolgens werd geslagen door de moeder met een pc-kabel”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans vorige maand. “Later zou ook de vader hebben geslagen, getrapt en haar zelfs proberen te wurgen. Het meisje moest tot slot ook nog de nacht doorbrengen in de garage.” De tiener stuurde enkele foto’s en berichten naar een vriendin.

De verdediging ging voor de vrijspraak. “Waarom moet mijn cliënt spijt betuigen als hij niets gedaan heeft”, klonk het bij meester Saïd Aboulakil. Hij verdedigde de vader van de zestienjarige: “Nergens is er bewijs dat mijn cliënt haar heeft geslagen. Meer zelfs. Die sms’en bevestigen net dat hun dochter geen duidelijk relaas aflegde bij de politie. Zo verklaarde ze dat ze pas omstreeks 17.30 uur was thuis gekomen, terwijl die sms’en een uur eerder werden verstuurd.” De rechtbank ging niet mee in die redenering en oordeelde dat de vader schuldig was aan de feiten. Net zoals de moeder. De rechtbank baseerde zich op de getuigenissen van de school, de vriendin en de foto’s die de tiener had doorgestuurd. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend.