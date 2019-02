Oude Rateau-loodsen maken plaats voor nieuw woonproject Wannes Vansina

14u30 0 Mechelen De oude Rateau-loodsen zijn niet meer. In december en januari werden de gebouwen nabij de Leuvensesteenweg in Muizen met de grond gelijk gemaakt voor de realisatie van een nieuw woonproject.

De voormalige Rateau-fabriek, een filiaal van een Parijse maatschappij, werd in 1912 opgericht. Rateau was gespecialiseerd in pompen, en nadat tijdens de Eerste Wereldoorlog grote schade was toegebracht, schakelde de productie over op compressoren, ventilatoren en turbines voor schepen. Na alweer een heropbouw na de Tweede Wereldoorlog werkte het bedrijf mee aan de uitbouw van de chemische industrie, de modernisering van de waterwegen en leverden de pompinstallatie voor de centrales van Doel en Tihange.

Het architecturaal interessantste gebouw bleef behouden en wordt al geruime tijd door de stad Mechelen omgebouwd tot erfgoeddepot. Daarnaast bouwt Lidl een nieuwe winkel. Depot-Rato van de Mechelse ontwikkelaar Willemen Real Astate komt daarachter en zal plaats bieden aan 48 gezinnen. “Drie residenties worden opgetrokken in hoogwaardige, industriële architectuur, die refereert naar het verleden van de site. Naast 41 appartementen en 7 woningen zullen er op de site ook een Lidl en een kinderkribbe aanwezig zijn, zodat dit een bruisende nieuwe woonwijk kan worden”, aldus de ontwikkelaar.

35% van de woongelegenheden werd al verkocht. Prijzen variëren van 179.000 euro (appartement met een slaapkamer) tot 470.000 euro (penthouse met drie slaapkamers). Meer info op de website van Depot-Rato.