Oude Leestsebaan afgesloten Wannes Vansina

03 januari 2019

17u18 0

De Oude Leestsebaan in Mechelen zal van 7 tot en met 11 januari tijdelijk zijn afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer ten gevolge van werkzaamheden in opdracht van Telenet. Aannemer Cona zal werken vlakbij de aansluiting met de Leestsesteenweg. Het verkeer kan omrijden via de Bleukestraat.