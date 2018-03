Oud-Oefenplein richt buurtinformatienetwerk op 15 maart 2018

02u32 0 Mechelen Een 40-tal bewoners van het Oud-Oefenplein is in samenwerking met de politie gestart met een buurtinformatienetwerk (BIN).

Woensdag zetten burgemeester Bart Somers, adjunct korpschef Kris Callaert, Woonpuntvoorzitter Alexander Vandersmissen en BIN-coördinatoren Wilfried Coelst en Roger Van der Eynde hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Deze houdt in dat de leden de politie zullen waarschuwen wanneer ze verdachte zaken zien en dat het korps hen omgekeerd op de hoogte zal houden en betrekken. "Bij de gewapende overval een maand geleden op de frituur hadden we bijvoorbeeld een signalement kunnen uitsturen", zegt Callaert.





Probleemwijk

Volgens Coelst is het BIN er gekomen na ernstige overlast in het najaar. "Het Oud Oefenplein was een probleemwijk aan het worden. Jongeren, vaak van buiten de wijk, zorgden 's nachts voor nachtlawaai, zwerfvuil en andere overlast." Volgens Vandersmissen is het doel drieledig. "Het BIN zal niet alleen mensen met minder goede ideeën afschrikken en de sociale controle versterken, maar ook de sociale cohesie ten goede komen. Dat laatste is erg nodig na de vele verhuisbewegingen van de afgelopen jaren." Het BIN is iets ruimer opgevat dan de sociale woonwijk en werd afgebakend met BIN-borden. (WVK)