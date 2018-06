Oud-leiding bezoekt nieuwe lokalen 11 juni 2018

02u37 2

Een 150-tal oudleden van Chiro Hombeek hebben afgelopen zaterdag de nieuwe lokalen bezocht. "De vorige waren volledig op", vertellen Philip Keuleers, Chris Andries en Wouter Buelens. De drie oorspronkelijke initiatiefnemers blikken dan ook tevreden, opgelicht en trots terug op de realisatie.





De nieuwe chirolokalen liggen langs de Zemstseweg en hebben volgens het trio een betere ligging voor de jeugdwerking dan hun vorige gebouw. "We liggen middenin een bosgebied en in de buurt van de Eglegemvijver. Het is rustiger en hebben achteraan nog een groot gebied zo groot als een voetbalveld waar we binnenkort bijvoorbeeld een speelbos kunnen aanleggen." De preview van de gebouwen gebeurde met een groot feest. Naast een barbecue, werd er ook nog een Chirospel georganiseerd en werden oude spullen verkocht tijdens een veiling.





Chiro Hombeek zal pas bij de start van het nieuwe Chirojaar zijn intrek nemen. "Eerst wordt er nog op kamp gegaan en in augustus is er geen Chiro", luidt het nog. "De verhuis zal ook symbolisch zijn. Zo vertrekken we op kamp vanuit de oude gebouwen maar keren we terug van kamp in onze nieuwe gebouwen."





Naast de Chiro van Hombeek zal ook jeugdhuis HoJe (Hombeekse Jeugd) zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw. De ontwikkeling ervan nam bijna zes jaar in beslag. Nadat de oude lokalen worden afgebroken, komen er op die plaats nieuwbouwwoningen. (TVDZM)