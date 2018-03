Oud-jeugdwerker krijgt topplaats op Stadslijst 27 maart 2018

Open Vld Mechelen heeft gisteren Abdrahman Labsir (39) voorgesteld als nieuwe kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Volgens burgemeester Bart Somers (Open Vld) zal hij als liberale topkandidaat een plaats krijgen in de top 5 van de stadslijst met Groen en M+. "Het is iemand waar we hoge verwachtingen voor hebben", zegt Somers. De Mechelaars kennen Labsir vooral uit het jeugdwerk. Sinds 2000 is de Mechelaar actief als jeugdwerker in de Gandhiwijk, sinds 5 jaar als leidinggevende bij jongerenwerking J@M. "Ik beschouw mezelf als autodidact en heb van mijn werk mijn passie gemaakt", vertelt hij. Hij dacht naar eigen zeggen goed na over de stap naar de politiek. "Ik heb Open Vld leren kennen als een partij die de zaken benoemt zoals ze zijn en z'n engagementen nakomt." (WVK)