Oud-gemeenteraadslid en vakbondsman Ferre Blaes overleden op 71-jarige leeftijd Wannes Vansina

04 februari 2019

10u22 0 Mechelen Mechelen neemt vrijdag afscheid van Ferre Blaes. De gekende vakbondsman overleed vorige week donderdag op 71-jarige leeftijd. In oktober kwam het oud-gemeenteraadslid nog op voor PVDA.

De meeste Mechelaars zullen Ferre Blaes kennen als secretaris van de metaalvakbond (ABVV) en als een sociaal bewogen en onverzettelijk man. Dat engagement bracht hem ook in de politiek. In de jaren 80 zetelde hij voor de SP, de laatste jaren was hij ondanks zijn ziekte actief bij PVDA.

“Hij is blijven vechten tot de laatste snik en wilde altijd aanwezig zijn bij de activiteiten die wij organiseerden. Hij zat in een rolstoel en kon bijna niet meer stappen, maar elke trap wilde hij nemen, al kostte hem dat 20 minuten. Die grote koppigheid typeerde hem”, zegt Dirk Tuypens.

Bovenaan zijn rouwbrief staat dan ook ‘Waar een wil is, is een weg’. Die leuze werd niet alleen ontleend aan zijn favoriete voetbalclub Racing Mechelen, maar was ook op hemzelf van toepassing. Blaes was verder betrokken bij tal van organisaties, onder meer de georganiseerde vrijzinnigheid, het GO! en het Filmhuis.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 8 februari om 10 uur in de aula van de stedelijke begraafplaats aan de Ziekebeemdenstraat.