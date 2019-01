Oud-bondsvoorzitter De Keersmaecker voorzitter Racing Mechelen. “Club krijgt forse financiële injectie” Wannes Vansina

24 januari 2019

09u38 0 Mechelen Oud-bondsvoorzitter François De Keersmaecker wordt de nieuwe voorzitter van voetbalclub Racing Mechelen. Hij doet zijn intrede samen met Michel Vanstallen, CEO van Dorian Groep. Een “forse financiële injectie” moet ervoor zorgen dat de club weer kan groeien, maar voor meer details is het wachten tot 20 februari.

De samenwerking tussen Racing Mechelen en François De Keersmaecker en Michel Vanstallen werd woensdagavond goedgekeurd op een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de cvba Racing Mechelen. Voorlopig beperkt de club zich tot een mededeling en geven de hoofdrolspelers geen verdere commentaar bij hun plannen voor 20 februari, wanneer meer toelichting zal worden gegeven tijdens een supportersbijeenkomst.

“François en Michel komen aan de leiding van Racing te staan en zullen hun netwerk aanspreken om Racing verder op het juiste spoor te zetten. Ze zullen nauw samenwerken met een operationeel bestuursorgaan, dat grotendeels bestaat uit de huidige Raad van Bestuur van de club”, meldt de club. “Racing Mechelen gaat een nieuw tijdperk tegemoet. Na een periode van schulden afbetalen en saneren kan Racing weer groeien”, luidt het.

“Wij willen Racing op een gezonde en realistische manier weer naar boven loodsen. Er liggen heel belangrijke dossiers op de plank, zoals de jeugdwerking, de toekomst van de OVK-site (het stadion werd in 2015 noodgedwongen verkocht – red.) en uiteraard ook de eerste ploeg. Die dossiers willen we uiteraard allemaal tot een goed einde brengen”, zeggen de nieuwe kopmannen in de mededeling. “Dit is voor ons geen kortetermijnproject. We komen naar Racing om op een duurzame manier samen te werken met de huidige bestuurders, fans en sponsors, zodat we de club een mooie toekomst kunnen geven. Ook de supporters die een Racing-aandeel in hun bezit hebben of er in de toekomst één of meerdere willen kopen, blijven zeer nauw betrokken in ons verhaal”, aldus de vrienden.

François De Keersmaecker volgt Koen Van Exem op, die de club de voorbije 2,5 jaar leidde als een crisismanager en die zich omwille van privé- en zakelijke redenen na afloop van dit seizoen terugtrekt als bestuurslid. Noch De Keersmaecker noch Vanstallen hadden tot nog toe een officiële functie bij Racing, maar sinds de eerste Bondsvoorzitter af is, is hij wel nauwer betrokken bij de club. Hij stamt uit een echte Racing-familie en zijn schoonvader Louis Wouters was bestuurder op Racing én schoonzoon van Oscar Vankesbeeck. Michel Vanstallen is de CEO van de investeringsgroep Dorian Groep en sponsorde via dochteronderneming Imoya de club. Hij was een goeie vriend van wijlen Racing-voorzitter Fons Rooms en was zo al vaker in het stadion te gast.