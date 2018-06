Ottertrotter trapt festivalzomer op gang ORGANISATIE SPREEKT VAN STRAFSTE LINE-UP OOIT WANNES VANSINA

23 juni 2018

02u54 0 Mechelen Vandaag trapt het wereldse Ottertrotterfestival de Mechelse festivalzomer op gang. De organisator spreekt van de "strafste line-up ooit", met onder meer Bombino en TheColorGrey. Ook het Mechelse Wadou maakt het mooie weer. "Als fan van het festival is het helemaal te gek om hier te staan", klinkt het.

Het festival in het Tivolipark is aan zijn 25ste editie toe. Het gaat vandaag van start na de afloop van de WK-wedstrijd België-Tunesië. "Kom op Ottertrokker het bijna WK-kampioenentitel vieren", nodigt voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo uit. Dat kan om te beginnen met dansinitiaties tango en capoeira - nieuw op het programma. Vervolgens spelen artiesten als Antwerp Gipsy-Ska Orchestra, Bombino, TheColorGrey en Ghetto Kumbé ten dans. Dat op een groter podium dan voorgaande jaren. De namen die morgen zondag tussen 13 en 22 uur op het podium staan: Calacas, Reginald & De Bosbeesten, Wadou, Conjunto Papa Upa, Dijf Sanders, Mauskovic Dance Band en Africa Negra.





Het Mechelse Wadou, een elektronische live-band met wereldse invloeden, speelt een thuiswedstrijd. "We hebben al vooral in Antwerpen en Brussel gespeeld. In eigen stad spelen, is toch iets anders. Onze familie en vrienden zijn hier. En dan spelen we nog op ons favoriete Mechelse festival. We komen hier elk jaar met de fiets, als bezoeker dan", zeggen Lennert Boonen (26) en Nick Kucnerowicz (27). Samen met Seppe Roekens (26) uit Tervuren timmeren ze sinds drie jaar aan hun muzikale weg. "We zijn begonnen met nummers te maken gebaseerd op streken in Afrika, maar we hadden al snel door dat we te veel klonken alsof we iets wilden nadoen. Vervolgens hebben we het omgekeerd en zijn we Belgische muziek beginnen maken met Afrikaanse invloeden."





Album

Een album heeft de band nog niet, maar het behoort wel tot de toekomstplannen. Bekend worden hoort daar niet bij. "We volgen onze eigen weg en doen vooral wat wij goed vinden."





Ook lokaal is de wereldkeuken die op Ottertrotter wordt geserveerd. De foodtrucks en -standen houden zich aan de korte keten en werken met lokale producten. Duurzaamheid is naast wereldmuziek immers ook een rode draad door Ottertrotter. "Ottertrotter is voor ons een festival waar we dingen kunnen uitproberen. Neem de herbruikbare bekers. Daarmee zijn we in 2016 gestart. Intussen gebruiken we ze ook op Parkpop en dit jaar voor het eerst op Mechelen Zingt op de Vlaamse en Belpop Bonanza Sessie op de Nationale Feestdag. Ook voor sommige zijpodia van Maanrock zetten we ze in", zegt Calvo. Daarnaast stelt mmMechelen Feest ze ter beschikking van anderen, zoals Global Fiësta.