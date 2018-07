Organisatoren maken Fan Park beetje groter 05 juli 2018

02u40 0 Mechelen De organisatoren van het Fan Park in Mechelen hebben hun terrein nabij De Nekker een stukje groter gemaakt in de hoop de verwachte volkstoeloop voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië aan te kunnen.

De live-uitzendingen van de exploten van de Duivels in Rusland lokken massaal veel voetbalfans naar het Fan Park, elke wedstrijd meer. De bezoekers zijn ook met veel meer dan twee jaar geleden tijdens het EK. Toen oogde het terrein bij sommige wedstrijden te leeg. Dat het weer beter is en de Duivels bij momenten beter spelen, zijn twee redenen. Roeland Tordoir van de Rawberry Group heeft nog een derde verklaring: de mond-tot-mondreclame. "Bezoekers amuseren zich en brengen de volgende keer vrienden mee." Het maakte dat het terrein maandag voor de wedstrijd tegen Japan haast te klein was voor de bijna 10.000 supporters.





"Vandaag hebben we het terrein tien meter breder gemaakt, maar verder kunnen we niet gaan omwille van de brandweerperimeter. Maar daardoor is toch al 500 man extra welkom", vertelde Tordoir woensdag. Toch roept hij bezoekers op om vrijdagavond zeker op tijd aanwezig te zijn willen ze niet voor een gesloten poort staan. "We moeten de maximumcapaciteit goed in het oog houden. Maandag was op 't randje. Vol is vol en dan sluiten we. Het moet ook aangenaam blijven. We kunnen geen Heizeldrama veroorzaken hé." De organisator zorgt ook voor extra security, al verliep de organisatie tot nog toe vlekkeloos en zonder incidenten. (WVK)