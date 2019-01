Organisator gelast ‘Aper’New Year’ af

Wannes Vansina

09 januari 2019

Aperitiefevenement Aper’eau zou 2019 goed inzetten met de eerste editie van een ‘Aper’New Year’ overmorgen vrijdag op de Mechelse Grote Markt, maar dat gaat niet door. Dat liet de organisator vandaag weten. “We keken enorm uit naar vrijdag en hadden heel graag, samen met jullie, onze favoriete Mechelaars, getoast op het nieuwe jaar. Echter, door onvoorziene omstandigheden, zijn we genoodzaakt deze wintereditie te annuleren en alles op alles te zetten voor onze zomer-edities”, staat te lezen in een mededeling. De Aper’eau op dezelfde dag op het Theaterplein in Antwerpen gaat wél door.