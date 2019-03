Organisatie Langste Veggietafel geeft voor elfde editie gratis VIP-diner weg TVDZM

03 maart 2019

Bezoekers van de elfde editie van Langste Veggietafel in Mechelen maken kans op een VIP-diner voor twee personen. “Iedereen die tussen 4 maart en 7 april bij een van onze tien deelnemende restaurants een vegetarisch besteld maakt kans op zo’n VIP-diner”, luidt het bij de organisatie. Deze veggie driegangen maaltijd zal worden verzorgd door de leerlingen van COLOMAplus onder leiding van chef-kok en leerkracht Björn Matheusen. “We zijn al jarenlang bezig met vegetarisch en veganistisch koken”, vertelt Matheusen. “Dat wordt ook steeds belangrijker. De vraag naar vegetarisch voedsel stijgt nu eenmaal.” Toen de Langste Veggietafel voor het eerst werd georganiseerd was het veggie aanbod op restaurant nog erg beperkt in Mechelen. Volgens de organisatie is de vraag sindsdien zo groot geworden dat de meeste restaurants hun aanbod al hebben aangepast. Onder de deelnemende restaurants zijn Funky Jungle Bar Botanica, Zia Maria, Coup, Carbon, Zahia’s Cuisine, ViaVia, La Loggia, De Graspoort en Greenfield II. De elfde Langste Veggietafel gaat dit jaar opnieuw door op de Grote Markt op 18 april 2019.