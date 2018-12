Optreden ‘Het Jaargetijde’ in café De Hanekeef Tim Van der Zeypen

14 december 2018

10u00 0 Mechelen Voor de 21ste keer gaat vanavond ‘Het Jaargetijde’ door in café De Hanekeef. De groep brengt er naar eigen zeggen muziek van ‘ABBA’ tot ‘ZABBA’. “We gaan geen enkel muziekgenre uit de weg”, zegt initiatiefnemer Wif Pellegrims.

De Jaargetijden speelden voor het eerst samen in 1998. Toen om het overlijden van Bruno, een lid van een vorige muziekgroep van Wif, te herdenken. “En we doen dat met hetgeen wat hij liefste deed. Een pint drinken, zingen en mensen leren kennen op café”, aldus Wif. Dit jaar doet de muziekgroep dit al voor de 21ste keer. Elk jaar opnieuw gaat het optreden door in het oudste café van Mechelen: De Hanekeef. Het optreden trekt ook steeds heel wat volk. De muziekgroep bestaat uit zes artiesten. Naast zanger Wif, telt de groep nog een drummer, een bassist, een gitarist, een accordeonist en een pianist. “We brengen alle soorten muziek. Van rock, schlagers tot kleinkunst”, gaat Wif verder. “De liedjes moeten bekend zijn of op zijn minst meezingbaar. Om dat mogelijk te maken, worden de teksten ook steeds op de muur geprojecteerd.”

De Jaargetijden spelen naast hun jaarlijks optreden in De Hanekeef ook op andere plaatsen. Wie hen na hun optreden in De Hanekeef wil inhuren, kan bij Wif zelf terecht op het nummer: 0485/32.91.13. Vanavond start het optreden omstreeks 21.00 uur. Wie er vanavond niet kan bij zijn, krijgt morgen een herkansing.