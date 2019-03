Opschorting voor vrouw die bankrekening doorgaf aan phisingbende TVDZM

05 maart 2019

10u10 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een jonge vrouw uit Mechelen veroordeeld voor oplichting. Ze gaf haar bankrekeningnummer door aan een phisingbende. Voorlopig kreeg ze nog geen straf opgelegd.

De bal ging aan het rollen nadat een man midden februari 2018 opmerkte dat er plots een aanzienlijke geldsom van zijn bankrekeningnummer was verdwenen. Nadat er klacht werd ingediend, bleek het geld overgeschreven te zijn naar de bankrekening van de jonge vrouw. Ze werd opgepakt en verhoord. Aan de speurders vertelde ze meteen dat ze kort daarvoor was benaderd door een onbekende man op Instagram. Om snel geld te kunnen verdienen, vroeg die haar bankrekeningnummer.

Opgezegd

Er werd afgesproken in het station van Mechelen. De gegevens werden uitgewisseld maar de jonge vrouw rook naar eigen zeggen al snel onraad. “Hierop heeft ze meteen naar de bank gebeld en heeft de rekening laten blokkeren”, zei haar raadsman Frédéric Thiebaut. Hij legde hiervan ook een bewijsstuk neer. Volgens hem had er dus geen strafbaar feit plaats gevonden en werd de vrijspraak gevraagd. Alleen ging de rechter hier niet op in. Hij legde haar een opschorting van straf op. Voorlopig krijgt de vrouw dus geen straf opgelegd maar werd ze wel schuldig bevonden.