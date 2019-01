Opschorting voor vechtpartij op café TVDZM

30 januari 2019

Twee jongeren uit Mechelen zijn door de rechter in schuldig bevonden aan een vechtpartij op café. Die vond plaats in Leest. De aanleiding was een discussie over de hond van het latere slachtoffer. Beide beklaagden wilden de hond aaien maar nadat het slachtoffer meldde dat hij dat liever niet had, werd er door het duo een tik uitgedeeld. De discussie zette zich buiten verder en leidde uiteindelijk tot een vechtpartij waarbij het slachtoffer net geen zestig dagen werkonbekwaam werd geslagen. De verdediging ontkende de feiten en vroeg de vrijspraak. Het parket eiste dan weer een celstraf van tien maanden effectief. Maar daar ging de rechter uiteindelijk niet op in. Het bleef bij een opschorting van straf. Het duo moet aan hun slachtoffer tot slot ook nog een schadevergoeding betalen van iets meer dan 6.000 euro.