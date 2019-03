Opschorting voor rijden met vals rijbewijs TVDZM

18 maart 2019

Een 37-jarige Syriër uit Lier is veroordeeld voor het hebben van een vals rijbewijs. Volgens procureur des koning Lieselotte Claessens werd hij betrapt tijdens een verkeersactie van de politie. Naar eigen zeggen had hij het rijbewijs gekocht voor 1.800 euro. “Maar eigenlijk dacht hij dat hij hiermee zijn rijbewijs zou laten legaliseren”, vertelde de raadsvrouw van de 37-jarige. “Hij liet dat doen in Griekenland en net op het moment dat hij was gevlucht uit Syrië.” De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens hen was er geen bedrieglijk opzet. “Ik ben zelf het slachtoffer van oplichting geworden”, klonk het nog bij de dertiger. De Mechelse rechter ging niet in op die vraag maar legde voorlopig nog geen straf op. De dertiger kreeg de komende drie jaar een opschorting zonder voorwaarden.