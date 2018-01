Opschorting voor klappen aan zwangere vvrouw 02u47 0

Een Mechelaar (24) is door de rechter schuldig bevonden aan partnergeweld. Hij sloeg zijn 4,5 maanden zwangere vrouw. Het slachtoffer raakte gewond en kon naar eigen zegen zelfs even niet meer wandelen. Eerder had hij haar al uit het bed geduwd, bij de keel gegrepen en getrapt. Een dag voor de feiten was het slachtoffer al een keer naar de politie gestapt voor een melding van partnergeweld. Dat hield de twintiger dus niet tegen. Ontkennen deed de man op zitting niet. Hij verklaarde elke straf te willen aanvaarden. "Wat ik gedaan heb, valt helemaal niet goed te praten", klonk het. De 24-jarige kreeg een opschorting van straf gekoppeld aan voorwaarden. (TVDZM)