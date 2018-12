Opschorting voor fietsdiefstallen TVDZM

14 december 2018

10u35 0

Solayman C. (20) uit Mechelen heeft van de rechter een opschorting van straf gekregen. De jongeman werd schuldig bevonden voor de diefstal van enkele fietsen. Deze werden gestolen uit een garagebox in Mechelen-Noord. Er werden naar verluidt vier kinderfietsen, twee fietsen voor volwassenen en een motorfiets gestolen. De twintiger werd aangeduide als verdachte op basis van een foto van een getuige. Die merkte de jongeren op tijdens de diefstal, vond dat verdacht, trok een foto en verwittigde de politie. Zelf ontkende hij de feiten maar de rechter geloofde zijn uitleg niet. Naast C. stond er ook nog een negentienjarige terecht voor heling. Hij reed rond met een van de gestolen fietsen toen hij werd gecontroleerd door de politie. “Ik had die fiets genomen om boodschappen te gaan doen voor mijn moeder. Die fiets lag er. Ik heb nog gevraagd of die fiets van iemand was, maar niemand reageerde”, klonk het. De negentienjarige werd uiteindelijk vrijgesproken.