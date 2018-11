Opschorting van straf voor stuk slaan van glazen deur TVDZM

30 november 2018

De rechter in Mechelen heeft Filip V.H. schuldig bevonden aan het vernielen van de glazen inkomdeur van het huis van zijn ex-vriendin. De feiten vonden eind december 2015 in Lier plaats. Kort nadat het koppel uit elkaar ging, ging de beklaagde bij haar verhaal halen. Nadat zijn ex weigerde om V.H. binnen te laten, sloeg hij de deur stuk. Na de breuk verhuisde de man naar Afrika. Gelet op het blanco strafblad én het feit dat de feiten inmiddels van drie jaar geleden dateren, werd hem een opschorting van straf toegekend.