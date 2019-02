Oproep: wie helpt Speelgoedmuseum aan unieke Barbies en zelfgemaakte outfits? Wannes Vansina

13 februari 2019

13u40 0 Mechelen Het Speelgoedmuseum in Mechelen opent op 27 juni een expo naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Barbie. Voor die tentoonstelling is het op zoek naar exclusieve Barbiepoppen en zelfgemaakte kledij.

Het Speelgoedmuseum zoekt Barbiepoppen met exclusieve outfits van modeontwerpers als Oscar de la Renta, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Christian Louboutin of Armani. Ook iconische exemplaren uit de Barbiegeschiedenis en bekende stijliconen als Naomi Campbell en Béyonce zijn meer dan welkom.

Daarnaast zoekt het museum ook unieke kledingstukken. “Maakte jij als kind ook je eigen Barbiekledij of tover je nog nu steeds pronkstukken van achter je naaimachine of uit je haak- en breipen? Dan zoeken we jou!”

Wie graag een pop of kledij uitleent voor de expo, dient voor 21 februari het verhaal van het stuk en foto’s te mailen naar barbie.speelgoedmuseum@gmail.com. Meer info: http://bit.ly/Barbie-Oproep.