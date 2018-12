Oppositie reageert kritisch op uitgestoken hand Wannes Vansina

21 december 2018

17u30 1 Mechelen Vld-Groen-M+ wil een “actieve relatie” met de oppositie, maar die reageert gemengd. Waar sp.a en CD&V van een stap in de goede richting spreken, heeft N-VA het over een poging om één en ander te verdoezelen.

Volgens Marc Hendrickx (N-VA) moest de voorstelling van het bestuursakkoord vooral verdoezelen dat het maar om één ding draait: de persoonlijke ambities van Bart Somers en Kristof Calvo. “Punten van onze partij die eerder zogezegd nog onmogelijk waren, staan nu plots wel in het bestuursakkoord. Dat is niet ernstig.” Volgens Hendrickx wordt nu ook zedig gezwegen over de minder populaire maatregelen die er naar verluidt aan zitten te komen. “Die zijn pas voor na de verkiezingen in mei.”

Positiever is men bij sp.a. “Onze voorstellen rond betaalbaar wonen, een maximumfactuur in het secundair onderwijs en de strijd tegen de schuldindustrie worden opgenomen in dit bestuursakkoord”, reageert Caroline Gennez. “Dat is een stap in de goede richting.” Al mag het voor haar ook een pak ambitieuzer wat de huurmarkt en sociale woningen betreft. “Sp.a zal er in de komende maanden en jaren nauw op toezien dat de woorden van deze bestuursploeg ook in daden omgezet worden. De voorbije zes jaar bleven immers ook veel mooie beloftes in de koelkast.”

Foliekes

Ook Wim Soons (CD&V) is tevreden met de overname van voorstellen van zijn partij, zoals een beter onderhoud van de openbare ruimte, het buren-helpen-buren-initiatief, of het sociaal tarief voor een aantal documenten. “We hadden wel op meer toevoegingen gehoopt op vlak van welzijn en sociaal beleid”, klinkt het. “En we blijven ongerust over het mobiliteitsbeleid en vinden het jammer dat er geld blijft gaan naar prestigeprojecten. Eén voorbeeld: het opkopen van woningen om ze om te bouwen tot ‘publieke zonneterrassen’. Dat zijn ‘foliekes’ die de schuld hoog houden.”

Ook Dirk Tuypens (PVDA) is waakzaam. “Onze taak is om in de gaten te houden of de goede voornemens ook gevolgd worden door goede daden. Blijkbaar heeft het nieuwe bestuur in het PVDA-programma niets kunnen vinden wat de moeite waard geacht werd om in het bestuursakkoord over te nemen. Reden te meer om bijzonder waakzaam te zijn.”

Vlaams Belang had nog geen reactie klaar.