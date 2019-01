Oppositie kritisch over bestuursakkoord: “Een catalogus van Dreamland” Wannes Vansina

29 januari 2019

00u09 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft vanavond zo’n tweeëneenhalf uur gedebatteerd over het bestuursakkoord. De oppositie stelde zich vragen bij de betaalbaarheid.

De discussie stond eigenlijk niet geagendeerd, maar werd door voorzitter Fabienne Blavier toegevoegd voor de behandeling van de eigenlijke agendapunten. “Een vreemde vraag om ons te vragen om de goedkeuring te geven aan het bestuursakkoord. Vragen jullie ons nu onze oppositierol op te geven?”, vroeg Dirk Tuypens (PVDA) zich af.

Wat de oppositie niet deed. Een voor een lieten de partijen zich kritisch uit over het bestuursakkoord. Marc Hendrickx (N-VA) deed de 545 voorstellen “voor ieder wat wils” af als een “catalogus van Dreamland”. Hij stelde zich vragen bij de haalbaarheid in combinatie met het verlagen van de schuld. “Show me the money.” Ook Frank Creyelman (Vlaams Belang) had het over “geldverspillende dagdromerij”, Wim Soons (CD&V) vroeg snel budgettaire duidelijkheid.

Caroline Gennez (sp.a) stelde zich dan weer vragen omdat het stadsbestuur pas in het najaar wil komen met concrete plannen voor haar drie speerpunten, zijnde kinderarmoedebestrijding, mobiliteit en ondernemen. “Men gaat een jaar gebruiken om na te denken. Zou het iets te maken hebben met de staat van de stadsfinanciën of met de verkiezingen? De vraag stellen is ze beantwoorden.” Tuypens vindt dat er nu al iets mag gedaan worden aan armoede, en niet alleen die van kinderen.

Kristof Calvo (Groen) beaamde dat het bestuursakkoord heel ambitieus is. “In tijden waar het op andere politieke niveaus vaak gaat over wat niet kan, moeten we in Mechelen kunnen dromen.” Hij verweet de oppositie niet met geloofwaardige alternatieven te komen en riep op tot “verantwoordelijkheidszin”.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) gaf toe dat het heel veel energie zal vragen om het ambitieuze plan te realiseren en verwees ook naar de middelen die van hogere overheden moeten komen. “Ik wil aandringen om aan een zeel te trekken. Het is de plicht van elke Mechelaar om als er goede projecten zijn daar keihard aan mee te werken. Ik ga ervanuit dat N-VA en CD&V actief mee gaan lobbyen en werken.”

In de stemming keurde enkel de meerderheid het bestuursakkoord goed, de oppositie onthield zich.