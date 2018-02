Opnieuw verkozen tot 'stad van de toekomst' 14 februari 2018

Mechelen De stad Mechelen mag zich opnieuw een 'city of the future', een stad van de toekomst noemen. De Dijlestad doet het goed in de nieuwe lijst die het internationale zakenblad fDi Magazine publiceerde.

fDi Magazine is een bijlage van de Britse kwaliteitskrant Financial Times. Elke twee jaar stelt het een ranglijst op van de Europese steden en regio's van de toekomst. In 2016 dook Mechelen voor de eerste keer op in deze internationale ranking met drie vermeldingen in de categorie microsteden, steden onder de 100.000 inwoners. "Dit jaar doen we nog beter. We komen in liefst vier categorieën aan bod. En ook in positionering schuiven we op. Voor de categorie 'connectivity' staan we zelf op de eerste plaats!", stelt burgemeester Bart Somers (Open Vld) trots vast. Voor economisch potentieel behaalt Mechelen een tiende plaats, in de categorie 'fdi strategy' een vijfde. Samengeteld eindigt Mechelen zo op de zesde plaats in de categorie 'Micro European Citis of the future 2018/2019, als eerste stad van het Europese vasteland. Volgens schepen Katleen Den Roover (N-VA) kan het economisch belang nauwelijks worden overschat. "Het betekent dat onze stad nog nadrukkelijker op de internationale radar staat te knipperen als ideale toekomstlocatie voor nationale en internationale investeerders. Evident houdt dat op termijn voor Mechelen een socio-economische return in." Andere steden die voorkomen in de top 10's, zij het minder vaak dan Mechelen: Brussel, Antwerpen en Gent. Ook de Vlaamse regio doet het goed. (WVK)