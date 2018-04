Opnieuw valsmunter opgepakt PARKET ONDERZOEKT LINK MET ANDERE VERDACHTE TIM VAN DER ZEYPEN

14 april 2018

02u48 0 Mechelen Er is een tweede verdachte opgepakt in het onderzoek naar valsmunterij. Eerder deze week werd een 30-jarige man met enkelband opgepakt, nadat hij geprobeerd had bij apothekers te betalen met valse briefjes van 100 euro.

Eerder deze week werd na een spectaculaire achtervolging in de stationsbuurt van Willebroek een dertigjarige man uit Sint-Jans-Molenbeek opgepakt. De man had bij twee Mechelse en een Willebroekse apotheek geprobeerd om te betalen met een vals biljet van honderd euro. Kort daarvoor deed hij dat ook al bij een apotheek in Kapelle-op-den-Bos. Bij één apotheek lukte dat, bij de twee anderen niet. Gisteren breidde het onderzoek opnieuw uit. "Er werd een tweede verdachte opgepakt", zegt Nele Poelmans van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Het gaat om een 31-jarige man uit het Brusselse."





De link tussen beiden is nog niet gekend en maakt deel uit van verder onderzoek. Het gerecht wil snel te weten te komen hoe beiden zich tegenover elkaar verhouden. "Momenteel lijkt er een link te zijn", klinkt het nog bij de parketwoordvoerster. "Zo komt hij in aanmerking voor exact dezelfde feiten." Volgens gerechtelijke bronnen probeerde hij op twee data - onder meer op 19 februari 2018 en 13 maart 2018 - valse biljetten om te wisselen bij enkele apothekers in het Mechelse.





Na zijn arrestatie werd de 31-jarige net zoals zijn medeverdachte voor onderzoeksrechter Theo Byl gebracht. "Die besloot om hem aan te houden", besluit woordvoerster Poelmans. "Na zijn voorleiding werd hij opnieuw overgebracht naar zijn cel in de gevangenis."





Enkelband

Het onderzoek gaat momenteel verder. Nu dinsdag moeten beide dertigers zich voor de raadkamer in Mechelen komen verantwoorden. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of beide mannen in de gevangenis moeten blijven zitten. Voor Achraf B., de dertiger uit Sint-Jans-Molenbeek, ziet het er niet rooskleurig uit. Hij moest normaal gisteren voor de raadkamer verschijnen maar dat werd uitgesteld naar volgende week.





De man is overigens geen onbekende voor het gerecht. De feiten van dinsdag pleegde hij naar verluidt terwijl hij een enkelband droeg. De man zou die gunst eerder dit jaar hebben verkregen door de strafuitvoeringsrechtbank naar aanleiding van het uitzitten van een veroordeling.





Zijn advocate Liesbeth De Vleesschouwer wilde gisteren geen commentaar kwijt. Al zou de man zijn betrokkenheid in de zaak ontkennen. Het valse biljet heeft hij naar eigen zeggen gekregen bij een transactie waarbij hij iets had verkocht.