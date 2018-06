Opnieuw staking bij IT-leverancier 23 juni 2018

02u32 0

Het personeel van DXCTechnology (vroeger HP) in Mechelen-Noord heeft vrijdag opnieuw het werk neergelegd. Volgens de vakbonden weigert de directie na de vorige stakingsdag op 30 maart overleg over de "ontslaggolven" van de afgelopen tijd. Eind oktober 2017 maakte de directie van DXC de intentie bekend om 89 van de 584 bedienden te ontslaan. Eind januari trok ze dat collectief ontslag weer in, maar volgens het vakbondsfront was dat slechts schijn en ging het bedrijf vervolgens over tot het ontslaan van mensen in groepjes van 20 tot 30 personen, telkens gespreid over enkele maanden. "Het collectief ontslag wordt gespreid in de hoop te kunnen voorwenden dat de Wet Renault niet van toepassing geweest zou zijn", stellen de bonden. DXCTechnology is IT-leverancier van de Vlaamse overheid. De bonden vragen dat die "haar verantwoordelijkheid neemt". (WVK)