Opnieuw overval op Mechelse apotheek Tim Van der Zeypen

21 maart 2019

19u35 7 Mechelen De apotheek Multipharma langs de Battelsesteenweg is opnieuw overvallen. Sinds februari kregen de uitbaters hen al vier keer over de vloer. De dader of daders konden ontsnappen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart.

Kort na 18.00 uur wandelde vanavond een man de apotheek binnen. “Zijn gezicht was bedekt en eiste meteen de inhoud van de kassa”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Of de man ook gewapend was, is momenteel nog niet duidelijk. Wel is geweten dat de man meteen nadat hij de inhoud van de kassa kreeg overhandigd op de vlucht sloeg. De politie van Mechelen-Willebroek werd op de hoogte gebracht. Zij kwamen massaal ter plaatse. Er werd nog een zoekactie gehouden in de buurt. Zonder succes. De dader kon ontkomen. Hij wordt momenteel opgespoord.

De apotheek werd de afgelopen maand al drie keer eerder overvallen. Zij kregen de overvallers een eerste keer over de vloer op 12 februari. Ook toen gingen ze ervandoor met een geldsom. Begin maart werd de apotheek op nog zo’n 72 uur van elkaar overvallen. Naast deze apotheek werd er ook nog een apotheek op de Hombeeksesteenweg overvallen. Ook hier werden de uitbaters bedreigd en werd er een geldsom buit gemaakt.

Een week later kon de Mechelse recherche een doorbraak forceren. Er werden toen twee arrestaties uitgevoerd. Naast een minderjarige werd er toen ook een negentienjarige uit Zemst opgepakt. Die werd na zijn arrestatie onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter in Mechelen. De tiener verblijft momenteel in de gevangenis.

Kort na de arrestaties werd er ook nog overval gepleegd bij Vanden Borre. Ook die overvallers zijn momenteel nog spoorloos. Bij de overval van vanavond op de apotheek raakte niemand gewond. Volgens onze informatie waren er ook geen mensen meer aanwezig op het moment van de overval. Het onderzoek is momenteel volop lopende. Of er een link is met de andere overvallen is nog niet geweten en wordt volop onderzocht.